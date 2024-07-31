Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri: Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?

Dünya, bu sabah 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının seyrini değiştirecek bir olaya uyandı. 62 yaşındaki Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da bulunduğu konutta İsrail'in hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü Haberi Görüntüle

Hamas lideri Haniye'nin uğradığı suikast, dün gece Beyrut'taki patlama seslerinin ardından üst düzey Hizbullah yetkilisi Fuad Şükür'ün hedef alındığını saldırıdan sonra gerçekleşti.

Haniye, Gazze yakınlarındaki bir mülteci kampında doğdu. Gençlik yıllarında Gazze'deki İslam Üniversitesi'nde aktivistti. 1987'de Birinci Filistin intifadasında Hamas'a katıldı. Tutuklandı ve kısa bir süre sınır dışı edildi.

Haniye daha sonrasında, ailesi gibi Aşkelon yakınlarındaki El Jura köyünden bir mülteci olan Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'in himayesine girdi. REKLAM 1994'te Reuters'a verdiği demeçte Yasin'in genç Filistinliler için bir model olduğunu söylemiş ve "Ondan İslam sevgisini, İslam için fedakarlığı ve bu despotlara diz çökmemeyi öğrenmiştik." ifadelerini kullanmıştı. 2003'te Yasin'in güvenilir yardımcısı konumuna geldi. Yasin 2004 yılında İsrail tarafından öldürüldü. Haniye'nin son görüntüleri Haberi Görüntüle HAMAS'IN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDENDİ

Haniye, Hamas'ın siyasete girmesinin ilk savunucularından biriydi. 1994 yılında, bir siyasi parti kurmanın "Hamas'ın ortaya çıkan gelişmelerle başa çıkmasını sağlayacağını" söyledi. Kurulduğu günden bu yana Hamas'ın önde gelen isimlerinden olan Haniye, 2006'da Filistin Başbakanı olarak atandı ancak ertesi yıl Gazze'deki şiddet olayları sonrası El Fetih örgütü tarafından görevden alındı. 2012 yılında, Reuters'ın Hamas'ın silahlı mücadeleyi bırakıp bırakmadığı sorusuna Haniye "Elbette hayır. Her türlü biçimde siyasi, diplomatik ve askeri direnişimiz devam edecek" demişti.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. ABD, 2018'de Haniye'yi "teröristler listesine" ekledi. Bu karar, Washington ile Filistinliler arasında, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle gerginlik yaşandığı bir dönemde geldi. 3 OĞLU VE 4 TORUNUNU İSRAİL SALDIRISINDA KAYBETMİŞTİ Hamas'ın siyasi lideri olarak, 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından İsrail ile Hamas arasındaki rehine ve ateşkes görüşmeleri için uluslararası arabulucularla görüştü.