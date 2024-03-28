CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sarıyer'deki mitingde, Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç'e çağrı yapmış, “Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. CHP adayı Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmeden, pazarı getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz” demişti.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in Özgür Özel’e yanıtı gecikmedi. Genç, “Çekilmiyorum, sen Oktay’ı çek, oyları bölme" yanıtını verdi. Özgür Özel'den Şükrü Genç'e çekil çağrısı