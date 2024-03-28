Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den Şükrü Genç'e çekil çağrısı - CHP son dakika haberler, CHP seçim haberleri

        Özgür Özel'den Şükrü Genç'e çekil çağrısı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç'e çağrı yapan Özel, "Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmeden, pazarı getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'den Şükrü Genç'e çekil çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç'e çağrı yapan Özel, şöyle seslendi.

        "ÖZEL'DEN ŞÜKRÜ GENÇ'E ÇEKİL ÇAĞRISI"

        REKLAM

        Özel, “Şimdi bir kişinin ne kadar partili olduğuna göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday yapıldığı gün değil, yapılmadığı gün bakacaksın. Şimdi bazıları diyor ki, ben yıllarca bu partinin adayı oldum, çok iyi. Hadi o zaman gençleşme, değişim zamanı, hadi bakalım sen tecrübeni başka tarafa akıt, gel burada yeni bir heyecanı başlatalım.

        'Olmaz, ben partinin adayıysam partideyim, yoksa karşıdayım', 'Ben rozeti çıkarırım çekmeceye atarım' bir de diyormuş ki 'Ben de partiliyim, sonra partiye geri gelirim' bakın partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Ben anlatacağım şimdi. Bakın partinin adı belli, Cumhuriyet Halk Partisi, bayrağı belli, amblemi belli. Kurucusu belli, kim kurucusu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mevcut genel başkanı belli, söylüyorum; partinin adayı da belli, Oktay Aksu. Bu partinin nasıl kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise, amblemi 6 ok ise, genel başkanı Özgür Özel ise, bu partinin Sarıyer adayı da Oktay Aksu'dur nokta.

        Efendim, 'Ben aday olayım, seçilirsem geri geleyim. 'Bak şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için, AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Sen hem partiye, Sarıyer gibi bir yere AK Partili birini getirmeye bu riske alet olacaksın, hem günü gelince partiye döneceğim diyeceksin, yok öyle yağma" ifadelerini kullandı.

        “AÇIKLAMANI YAPAR ÇEKİLİRSİN ROZETİMİ KENDİM TAKARIM"

        Genç'e çağrıda bulunan Özel, “Buradan son çağrımdır. Partinin genel başkanı olarak. Geçmişte aradım, yapma başkanım dedim, yapma büyüğümüzsün dedim, gel genel merkezde beraber çalışalım dedim. Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen, bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmedin, pazara getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP
        #Özgür Özel
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Baba oğlunu öldürmüştü! 'Ağaç kesme' indirimi!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        17 yaşındaki Gamze'yi annesi öldürmüş! Babaya beraat, anneye müebbet
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız