Cip sulama kanalına uçtu! 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
Adana'da sulama kanalına uçup sürüklenen cipteki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları güvenlik kamerasına yansıdı
Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipten çıkan 2 kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı.
Durumu gören çevredekiler, kanala girerek 2 kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.