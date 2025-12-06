Sulama kanalında gizemli ölüm!
Antalya'da bir kadın, sulama kanalındaki otomobilde ölü bulundu
Antalya'da Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki kanalda bir otomobil olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kanaldaki otomobilde bulunan Hatice Doğan'ın (39) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cenaze, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan otomobil, sudan vinç yardımıyla çıkarıldı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.