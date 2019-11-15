Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 15 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinde 15 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 15 KASIM 2019
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-15 11:50:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-15 12:07:56.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-15 11:32:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2019 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kestanelik Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-15 12:00:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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