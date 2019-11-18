Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Fatih ilçesinde 18 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 KASIM 2019
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Beyazıt Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2019-11-18 04:45:34.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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