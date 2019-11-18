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Sular ne zaman gelecek? 18 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintilerinden Fatih ilçesi belirli saat aralığında etkilenecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 18 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Fatih ilçesinde 18 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 KASIM 2019

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Beyazıt Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-18 04:45:34.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.11.2019 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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