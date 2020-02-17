Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Şubat Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 17 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 ŞUBAT 2020
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yakuplu Mah
|Açıklama
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-17 06:45:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR