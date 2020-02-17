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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Beylikdüzü ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

17 Şubat İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 17 Şubat Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 17 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 17 ŞUBAT 2020

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Yakuplu Mah
Açıklama:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-02-17 06:45:50.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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