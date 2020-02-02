Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Şubat Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde 2 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 ŞUBAT 2020

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-02 10:55:40.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-02-02 09:36:25.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.