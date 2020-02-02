Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Şubat Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan ve Sarıyer ilçelerinde 2 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 ŞUBAT 2020
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-02 10:55:40.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göktürk Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-02 09:36:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-02 11:32:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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