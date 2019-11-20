Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüp ilçesinde 20 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 KASIM 2019
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çırçır Mah
|Açıklama
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|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2019-11-20 07:41:50.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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