Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 22 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Kağıthane ve Ümraniye ilçelerinde 22 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 22 KASIM 2019
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ambarlı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-22 08:54:58.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-22 06:38:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şerifali Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-22 07:58:22.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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