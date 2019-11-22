Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 22 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Kağıthane ve Ümraniye ilçelerinde 22 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 22 KASIM 2019

İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Ambarlı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-22 08:54:58.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-22 06:38:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.11.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.