Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 3 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yakuplu Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2019-12-03 09:50:35.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 3.12.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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