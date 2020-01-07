Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Ocak Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Çatalca ilçesinde 7 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 OCAK 2020
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşpınar Mah,Yaylacık Mah,Fatih Mah,Atatürk Mah,Aydınlar Mah
|Açıklama
|:
|Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-07 09:44:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR