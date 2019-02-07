Şule Çet, Gazi Üniversitesi öğrencisiydi.Şule Çet, geçtiğimiz 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Koca tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çet'in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve plazadan atılarak öldürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Arand hakkında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

ŞULE ÇET KİMDİR?

Şule Çet, 23 yaşındaydı. Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. 29 Mayıs'ta Ankara'daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti.

ŞULE ÇET DAVASI SONUÇLANDI MI?

Şule Çet'in davası devam etmekte.