Olaydan sonra önce serbest bırakılan ardında yeniden gözaltına alınarak tutuklanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Arand’ın ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Sanıklar Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara’da Gazi Üniversitesi Tekstil tasarımı öğrencisi Şule Çet (23),29 Mayıs 2018’de saat 04.00 sıralarında lüks plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Çağatay Aksu ve Berk Akand gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından Aksu ve Akand serbest bırakıldı. Ancak soruşturma derinleştikçe olayın cinayet olabileceği ve Çet’in cinsel saldırıya uğradığının ortaya çıkması üzerine iki şüpheli tekrar tutuklandı.





İDDİANAME: 'CİNSEL SALDIRI VE CİNAYET'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeler, raporlar, tanık ifadeleri, telefon incelemeleri sonrası Şule Çet’in cinsel saldırıya maruz kaldığını ve plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğüne dair iddianame düzenledi. Şüpheliler, Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın ’kasten öldürme’ ’cinsel saldırı’ ve hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



DAVA BAŞLADI

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek açılan davanın, ilk duruşmasının görülmesine başlandı. Duruşmayı Şule Çet'in ailesi, CHP milletvekilleri, çok sayıda kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de takip ediyor.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Duruşmada ilk olarak sanıkların kimlik tespiti yapıldı. Daha sonra müdahillik talepleri alındı. Mahkeme heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müdahillik talebini kabul etti.

İLK SAVUNMA

Duruşmada savunma için ilk söz sanık Çağatay Aksu’ya verildi. Sanık Aksu, “Böyle bir suçalama için karşınızda olmaktan dolayı özür diliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cinsel saldırı, cinayet asla söz konusu değil. Şule’ye dokunmadık bile...” dedi.