Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne takipsizlik

Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Denizolgun'un kardeşi eski İstanbul milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun ve kendisi gibi milletvekilliği yapmış olan oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, bu ölümün doğal ölüm değil cinayet olduğunu ileri sürüyordu. Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un yakınları suç duyurusu dilekçesinde, Denizolgun’un planlı bir cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Buna bağlı olarak dilekçede, Adli Tıp Kurumu’ndan verilen otopsi raporunun da bir şekilde ortadan kaldırıldığı iddia edildi. Dilekçede, savcılığa başka bir rapor sunulduğu ve bunun sonucunda cinayetin perdelendiği anlatıldı.

DENİZOLGUN SORUŞTURMASINA BİR TAKİPSİZLİK DAHA

Bu şikayet üzerine daha önce söz konusu ölüme takipsizlik kararı veren Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine yeniden soruşturma başlattı. Cinayet soruşturması sürerken, Adli Tıp Kurumu yetkililerinin görevini kötüye kullandığı iddiası nedeniyle yürütülen soruşturma dosyası Temmuz 2025'te yetkisizlik kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

SAVCILIK: İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ İKİ DEĞİLİ, TEK RAPOR VAR

Savcılık, Adli Tıp Kurumu’ndan otopsiye dair kamera görüntüleri ve evrakları istedi. Gelen evraklar önceki dosyada var olanlarla aynıydı. Bunun üzerine ortada iddia edildiği gibi bir otopsi raporu bulunamadığı gerekçesiyle soruşturmaya Eylül 2025 tarihinde takipsizlik verilerek kapandı.