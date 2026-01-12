Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne takipsizlik | Son dakika haberleri

        Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne takipsizlik

        Süleymancılar cemaatinin 10 yıl önce hayatını kaybeden eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümündeki şüpheyi gizlemek için "sahte otopsi raporu" düzenlendiği iddiasıyla, Adli Tıp Kurumu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmaya geçtiğimiz Eylül ayında takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. Kararda şikayetçi Denizolgun ailesinin iddialarını somutlaştıramadığı ileri sürüldü. Dosya kapandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi…

        Giriş: 12.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 12.01.2026 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleymancıların eski liderinin ölümüne takipsizlik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Denizolgun'un kardeşi eski İstanbul milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun ve kendisi gibi milletvekilliği yapmış olan oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, bu ölümün doğal ölüm değil cinayet olduğunu ileri sürüyordu. Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un yakınları suç duyurusu dilekçesinde, Denizolgun’un planlı bir cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Buna bağlı olarak dilekçede, Adli Tıp Kurumu’ndan verilen otopsi raporunun da bir şekilde ortadan kaldırıldığı iddia edildi. Dilekçede, savcılığa başka bir rapor sunulduğu ve bunun sonucunda cinayetin perdelendiği anlatıldı.

        REKLAM

        DENİZOLGUN SORUŞTURMASINA BİR TAKİPSİZLİK DAHA

        Bu şikayet üzerine daha önce söz konusu ölüme takipsizlik kararı veren Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine yeniden soruşturma başlattı. Cinayet soruşturması sürerken, Adli Tıp Kurumu yetkililerinin görevini kötüye kullandığı iddiası nedeniyle yürütülen soruşturma dosyası Temmuz 2025'te yetkisizlik kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

        SAVCILIK: İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ İKİ DEĞİLİ, TEK RAPOR VAR

        Savcılık, Adli Tıp Kurumu’ndan otopsiye dair kamera görüntüleri ve evrakları istedi. Gelen evraklar önceki dosyada var olanlarla aynıydı. Bunun üzerine ortada iddia edildiği gibi bir otopsi raporu bulunamadığı gerekçesiyle soruşturmaya Eylül 2025 tarihinde takipsizlik verilerek kapandı.

        “SAHTE OTOPSİ RAPORU” İDDİALARI SOYUT KALDI

        Savcılık takipsizlik kararında ihbarın soyut ve genel nitelikte olduğunu belirtti. İhbara ilişkin ilk otopsi raporunun şikayetçilerce nereden ve nasıl öğrenildiği belirtilmedi. Ayrıca kim veya kimler tarafından düzenlendiği de izah edilmedi. İhbara ilişkin rapora ait herhangi bir somut veri, görüntü, evrak sureti sunulamadı. Dolayısıyla iddialara konu eylemin fiil ve fail bazında somutlaştırılamadığı vurgulandı.

        Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin kurucu lideri Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu'ydu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunuydu. 1998-1999 yılları arasında da Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Olaylar Ve Görüşler - 9 Ocak 2026 (YPG'nin Direnişi Kırıldı Mı, Ateşkes Olacak Mı?)

        Suriye ordusu YPG mevzilerini vuruyor. Şam "Çekil" dedi, YPG Halep'i terk edecek mi? Suriye'de kimin ne planı var? Neden Halep, neden şimdi? YPG'nin direnişi kırıldı mı, Ateşkes olacak mı? Suriye'de neler oluyor? Hangi bölgelerde çatışma sürüyor? Suriye'de bundan sonra ne olacak? Halep, YPG'den temizlenecek mi? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Tekin, AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Armağan Öztürk anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız