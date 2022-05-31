2016 yılında vizyona giren Bollywood yapımı Sultan 31 Mayıs Salı günü Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hikayesini konu alan Sultan filmi hakkında merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik. Peki Sultan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hint filmi Sultan nerede çekildi? İşte detaylar...
SULTAN FİLMİ KONUSU
Sultan filminin konusu şöyle; Sultan Ali Khan (Salman Khan) Haryana adında küçük bir kasabada yaşayan bir güreşçidir. Kazandığı bölgesel şampiyonluklar ona yetmemekte, günün birinde olimpiyat şampiyonu olabilmenin hayallerini kurmaktadır. Aynı kasabada yaşayan Aarfa'nın (Anushka Sharma) da kendine göre hedefleri vardır. Sultan karşılaştığı zorluklara ve içine düştüğü zor duruma rağmen, geçmişte yaptığı hataların üstesinden gelerek hem arenada, hem de özel hayatında gerçek bir dövüşçü gibi mücadele etmeyi öğrenecektir.
SULTAN HİNT FİLMİ OYUNCULARI
Marrese Crump - Marrese
Salman Khan - Sultan Ali Khan
Anushka Sharma - Aarfa
Randeep Hooda - Sultan's Coach
Marko Zaror - Marcus
Amit Sadh - Sultan's brother
Tyron Woodley - Wrestler
Brahim Achabbakhe - Brahim
Ron - Ron Smoorenburg
Pilot - Björn Freiberg
SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehrinde çekildi.
YORUMLAR