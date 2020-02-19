AA

Sultan II. Abdülhamid'in altın cep saati, 180 bin lira başlangıç fiyatıyla müzayedede satışa sunulacak.

Nişantaşı'ndaki Alif Art Galeri'de düzenlenecek Osmanlı ve Karma Sanat Eserleri müzayedesi 7 Mart'ta gerçekleşecek.

Müzayedede en ilgi çeken eserler arasında, Sultan II. Abdülhamid'e özel yapılmış "Edward Prior" marka 18 ayar altın, eski Türkçe rakamlı, kadranı beyaz mineden oluşan saat yer alıyor. Tüm ağırlığı 146 gram, köstek ağırlığı 34 gram olan çalışır durumdaki saatin üzerinde, Sultan II. Abdülhamid'in tuğrası da bulunuyor.

Müzayedede is mürekkebiyle aharlı kağıt üzerinde kaleme alınan Mehmed Şevki Efendi imzalı hilye-i şerif de 150 bin liradan satışa sunulacak.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ressam eşi Eren Eyüboğlu tarafından yapılan Baloncu tablosu da müzayedenin ilgi çekici eserleri arasında. Tuval üzerine yağlı boyayla yapılan eser, Eyüboğlu ailesinin koleksiyonundan satışa sunuldu.

Etkinlikte ayrıca Abidin Dino ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yaptığı resimler, Turhan Selçuk'un çizimleri, Füreya Koral'ın seramik eserleri, Hasan Rıza Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Necmeddin Okyay ve Macid Ayral'ın hat eserlerinin de yer aldığı çeşitli dönemlere ait 334 eser sanatseverlerle buluşacak.