Sultanahmet'te otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Fatih Sultanahmet'te bir otelde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Giriş: 21.07.2023 - 20:11
Binbirdirek Mahallesi Suterazisi Sokak'taki 5 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Eminönü ve Fatih itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.
Ekiplerin, çalışması devam ediyor.