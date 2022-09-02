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Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darp edildi
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Sultangazi'de aracını park etmek isteyen polis 'burası bizim yerimiz' diyerek darp edildi

İstanbul Sultangazi'de diş tedavisi gören polis memuru H.Y. aracını park ettiği esnada bir oto galerici tarafından engellenmek istendi. Bunun üzerine polis memuru H.Y., otomobiline binip uzaklaşmak istedi. Ancak bu sefer oto galeride çalışanlar H.Y.'ye 'Polissen polissin, aracını oraya bırakamazsın' diyerek saldırmaya başladı

Sultangazi'de aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darp edildi
DHA

Sultangazi'de aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi 'burası bizim alanımız, park edemezsin' diyerek darbeden oto galeri çalışanı 4 kişi gözaltına alındı. Polis memurunun darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.50 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İzinli olan polis memuru H.Y., dişçiye gitti. Dişçinin olduğu caddede, boş bulduğu bir yere otomobilini park etmek isteyen polis memuru, aracını bıraktığı yerdeki oto galerici tarafından engellenmek istendi. Polis memuru H.Y., dişçiye gideceğini, aracını park ettiği yerin cadde olduğunu, kendisinin de polis memuru olduğunu ifade etti.

Ancak oto galerici söz konusu yerin kendilerine ait olduğunu, oraya aracını park edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine H.Y., otomobiline binip uzaklaşmak istedi. Ancak bu sefer oto galeride çalışanlar H.Y.'ye 'Polissen polissin, aracını oraya bırakamazsın' diyerek saldırmaya başladı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olaydan sonra doktora giderek darp raporu alan H.Y., kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerini olayı gerçekleştiren G.G.(32) , G.G.(38) , G.G.(59) ve E.Ç.(18) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Öte yandan oto galeri çalışanlarının H.Y.'ye saldırdığı anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde H.Y.'nin aracına binmeye çalıştığı ancak karşı tarafın kendisini engellediği, bir kişinin otomobilin içine uzanarak H.Y.'yi darp ettiği anlar yer aldı.

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