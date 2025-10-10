Habertürk
        Sultangazi'de polis denetiminde durdurulan araçtan 23 kilo uyuşturucu çıktı

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde polis denetimi sırasında durdurulan otomobilde 23 kilo 740 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:54 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:54
        Sultangazi'de araçtan 23 kilo uyuşturucu çıktı
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi ilçesinde 8 Ekim'de sabit yol uygulaması yapıldı.

        Denetim sırasında ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Bunun üzerine araçta bulunan E.S. ve H.B. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        #istanbul haberleri
        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
