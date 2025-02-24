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        "Umudun izleri" temalı Sultangazi Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı:

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Umudun izleri" temalı "4. Sultangazi Fotoğraf Yarışması" başvuruları başladı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak Filistin'de yaşanan insanlık dramını hatırlatmak ve oradaki acıyı sanat aracılığıyla görünür kılmak amacıyla, bu yılki kültür sanat sezonumuzu mücadelenin ve insanlık onurunun simgesi Hanzala'ya ithaf ediyoruz. İşte biz de onun umut dolu mücadelesinden ilham alarak, dördüncü ulusal fotoğraf yarışmamızın temasını 'Umudun İzleri' olarak belirledik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:57
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        Sultangazi Fotoğraf Yarışması başladı
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        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasını bu yıl "Umudun İzleri" temasıyla düzenliyor. Sultangazi Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (TFSF) işbirliğiyle gerçekleştirilecek "4. Sultangazi Fotoğraf Yarışması" için başvurular başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, katılımcılar 30 Nisan'a kadar www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden başvuru yapabilecek. Yarışmada birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye de 15 bin TL para ödülü verilecek. Sergilenmeye layık görülecek eser sahiplerinin de 2 bin TL alacağı yarışmada, mansiyon ödülü olarak da 7 bin 500 lira verilecek.

        Yarışmaya ilişkin açıklamada bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, şunları söyledi:

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        "Sultangazi Belediyesi olarak insanların hayatın içinde gördüğü, yaşadığı, keşfettiği deneyimleri anlamlandırma isteğini destekleme adına her sene farklı temalar ile Ulusal Fotoğraf Yarışması'nı hayata geçiriyoruz.

        Sultangazi Belediyesi olarak Filistin'de yaşanan insanlık dramını hatırlatmak ve oradaki acıyı sanat aracılığıyla görünür kılmak amacıyla, bu yılki kültür sanat sezonumuzu mücadelenin ve insanlık onurunun simgesi Hanzala’ya ithaf ediyoruz. Hanzala, sırtı dünyaya dönük, gözlerini bir daha o topraklarda yaşananlardan ayırmayan bir çocuğun kararlı duruşunu temsil ediyor. İşte biz de onun umut dolu mücadelesinden ilham alarak, dördüncü ulusal fotoğraf yarışmamızın temasını 'Umudun İzleri' olarak belirledik.

        'Umudun İzleri' temasıyla, umudun her koşulda nasıl yeniden filizlendiğini, dayanışmanın gücünü ve insanlık onurunu gözler önüne sermeyi hedefliyoruz. Her fotoğraf karesi, Filistin'de yaşanan acıyı ve dünyanın dört bir yanında sessizce büyüyen umudu insanlığın ortak hafızasında kalıcı kılacak birer hatıra olarak tarihe not düşecek.

        Bu anları anlamlı kılan, temanın ruhunu en iyi biçimde yansıtmayı başarabilen katılımcılarımızı yarışmamıza bekliyoruz. 30 Nisan'a kadar yarışmaya başvurular devam edecek. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Sultangazi Belediyesi olarak, bu yarışmanın yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda umudun, mücadelenin ve insanlık onurunun izlerini taşıyan bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Ve bizler de mücadelemizi sanatla sürdürmeye devam edeceğiz."

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