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        Haberler Gündem Güncel Sultangazi ve Kırcaali kardeş şehir oluyor | Son dakika haberleri

        Sultangazi ve Kırcaali kardeş şehir oluyor

        İstanbul'un Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un girişimleri ile Sultangazi ile Bulgaristan'ın Kırcaali şehri kardeş şehir oluyor. Dursun, Ramazan boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türklerin olduğu şehirlerde iftar yemeği vereceklerini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:17
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        Sultangazi ve Kırcaali kardeş şehir oluyor
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        İstanbul'un Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Balkan ülkelerine heyeti ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Dursun'un Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ile yaptığı görüşmeler neticesinde Sultangazi ve Kırcaali'nin kardeş şehir olması kararlaştırıldı.

        Kırcaali Belediyesi ile iş birliği ve gönül birliği içerisinde olacaklarını belirten Dursun, "Sultangazimizde Bulgaristan kökenli vatandaşlarımız oldukça fazla. Osmanlı'dan izler taşıyan Balkan coğrafyasının en güzel şehirlerinden biri olan Kırcaali ile gönül bağımızı kardeş şehirle pekiştirmekten dolayı mutluyuz. Her daim Balkan ülkesi komşumuz Bulgaristan ile iyi ilişkiler içerisinde olduk, bugün de Kırcaali halkı ile ikili ilişkilerimizi güçlendirmek adına iş birliğimizi resmileştirdik" dedi.

        Ramazan ayı Boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar sofralarının kurulacağını belirten Dursun, "Kırcaali başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadığı Balkan topraklarında Ramazan boyunca iftar sofraları kuracağız. Ramazan’ın manevi atmosferini buradaki kardeşlerimizle birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

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