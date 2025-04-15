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        Haberler Spor Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı - Voleybol Haberleri

        Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabının programı açıklandı

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off finali ve 3-4 etabı maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:48
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        Sultanlar Ligi'nde final programı belli oldu
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        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2024-25 sezonunun şampiyonu ve 3'üncüsünü belirleyecek seriler, 17 Nisan Perşembe günü başlayacak.

        Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasındaki final sersinde 3 galibiyet elde eden takım, şampiyon olacak.

        Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin'in karşılaşacağı play-off 3-4 etabında ise 2 galibiyete ulaşan taraf, sezonu 3'üncü tamamlayacak.

        İki serinin maç programı şöyle:

        PLAY-OFF FİNALİ

        17 Nisan Perşembe:

        19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

        20 Nisan 2025 Pazar:

        20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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        22 Nisan 2025 Salı:

        19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

        19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

        27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

        16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        PLAY-OFF 3-4 ETABI

        17 Nisan 2025 Perşembe:

        16.00 Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        20 Nisan 2025 Pazar:

        15.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        22 Nisan 2025 Salı (Gerekirse):

        15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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