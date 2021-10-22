Halk arasında Sakala Sünen çorbası olarak da bilinen sülüklü çorba, MasterChef Türkiye yarışması nedeniyle gündemde. Et içermemesi nedeniyle vejetaryenler tarafından çok sevilen sülüklü Çorba yapılışını haberimizde bulabilirsiniz.İşte sülüklü çorba tarifi

SÜLÜKLÜ ÇORBA MALZEMELERİ

180 g kara mercimek (1 su bardağı)

100 g erişte (1 buçuk su bardağı)

30 g tereyağı (2 yemek kaşığı)

2 g kuru nane (1 tatlı kaşığı)

4 g pul biber (1 tatlı kaşığı)

1600 g su (8 su bardağı)

SÜLÜKLÜ ÇORBA YAPILIŞI

Çorbayı yapmaya başlamadan önce mercimekleri yumuşatmak gerekir. Bu yüzden 1 su bardağı mercimeği 5 su bardağı su ile iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Mercimekler yumuşayınca bir su bardağı erişteyi içinde ekleyin. Erişteler de pişene kadar kaynatın. Eğer bu süre içinde suyu azalırsa su ekleyebilirsiniz. Diğer taraftan bir tavada tereyağı eritin. Nane ve toz biber ekleyin ancak fazla kavrulmadan çorbanın üzerine dökün. Yanında kuru soğan ile servis edilebilir.