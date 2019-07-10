İsveç'in Gavle kentinde 11-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Sümeyye Erol, 3 bin metre engelli yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli atlet, yaptığı açıklamada, 2015'te İsveç'in Eskilstuna kentindeki Ekangen Atletizm Pisti'nde gerçekleşen Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli yarışına katıldığını ve istediği gibi bir yarış çıkaramamasına rağmen 1. olduğunu söyledi.

Sümeyye Erol, "Yarışta rakiplerimle 2 bin metre gittim. Bir süre sonra, 500 metrede çıkış yaptım ve yarışı kazandım. İstiklal Marşı'nı okuttum. Gerçekten çok farklı bir durum ve anlatılmaz, yaşanır" diye konuştu.

İsveç'teki Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda da madalya hedeflediğini aktaran Sümeyye Erol, "İsveç'te altın madalya hedefliyorum. Tabii hepimizin hayali madalya almak ve 1. olup İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı dalgalandırmak" ifadelerini kullandı.