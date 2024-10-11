Suna Keskin, 60'ıncı sanat yılını kutladı

Suna Keskin, Atatürk Kültür Merkezi’nde, 9 senedir kapalı gişe oynadığı 'Ahududu' oyunundan sonra, oyunculuğa adadığı 60'ncı yılını sahnede sevdikleriyle kutladı.

Tiyatrokare’nin Suna Keskin için organize ettiği bu özel geceye dostları Haldun Dormen, Dilek Türker, Nevra Serezli, Hakan Altıner, Sermet Erkin, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Ecmel İs, ve birçok ünlü katıldı.

Sanat yaşamının on beş yılını Tiyatrokare çatısı altında geçiren Suna Keskin heyecanını tüm dostlarıyla paylaştı. 'Ahududu' oyuncularından başrolü paylaştığı Melek Baykal, Bülent Seyran, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Murat Ergür, 60'ıncı sanat yılını kutlarken Suna Keskin’in yanında yer aldı.

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Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin yaptığı gecede 60 yılın bir özetini, Tiyatrokare bünyesinden Bedrihan Dökmeoğlu tarafından özel olarak hazırlanan videoda anlatan Suna Keskin, ilk alkışı aldığı o ilk oyunundan bahsederken; “İlk alkış Haldun Dormen’den geldi. Bu ilk alkış ömre bedel. Duygulandım. Burnumun direği sızladı. Ağlamak istedim tuttum, denetledim kendimi. Şimdi düşünüyorum da, iyi ki ben o gece nazlanmamışım iyi ki bu işi yapabilir miyim dememişim. Onun için 60 yıldır sahnedeysen bunun nedeni Haldun Dormen’dir. İşte bu alkıştır, beni bu günlere getiren. O nedenle Haldun’a minnetarım” dedi.

Geceye katılan tiyatroya adım atmasında önemli rolü olan duayen oyuncu Haldun Dormen de Suna Keskin’i tebrik ederek; “Ne mutlu bana senin 60'ıncı yılın kutlanıyor. İnşallah daha çok yıllar göreceğiz seni” dedi. 60'ıncı sanat yılı adına Nedim Saban’ın takdim ettiği plaketin ardından Suna Keskin, duygularını; “Kalp atışlarımı duyuluyor mu bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnanın çok heyecanlıyım. 10 değil 30 değil 40 değil 50 de değil 60 da değil 61 yıldır sahneye çıkıyorum. Sahneye çıkıyorum diyorum. Dikkat ettiyseniz sahne alıyorum demiyorum. Çünkü sahne bir mertebedir, buraya çıkılır. Buraya bu alkışlar için çıkılır” sözleriyle ifade etti.

Bu yıl 33.'üncü yılını kutlayan Tiyatrokare ve onun kurucusu, yönetmeni ve usta oyuncusu, özel olarak organize ettiği bu gece için Nedim Saban; konuşmasında şunları söyledi; “50 yıllık Suna Keskin seyircisiyim. Suna Ablanın 60 yılının 15’ini, yani meslek hayatının dörtte birini Tiyatrokare’de geçirmesi büyük onur. Onunla ilk anlaştığımızda, herkesten: Suna Hanım, görev aldığı Tiyatrolarda sadece oyuncu olarak kalmaz, kurumu her anlamda sahiplenir diye duymuştum, hakikaten de öyle oldu. Minnetarlığmı ve hayranlığımı bu özel geceyle kısmen ifade etmeye çalıştım, ayrıca ne mutlu bana ki bugün kendisi adına ödül verilen Erol Keskin usta da üç yıl Tiyatrokare’de oynadı.”