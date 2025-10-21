SunExpress bu yıl 13 milyondan fazla yolcu taşıdı

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Antalya'daki Sunexpress Plaza'da düzenlediği basın toplantısında, 2025 yaz sezonunun kendileri için başarılı geçtiğini söyledi.

Bu yıl 13 milyondan fazla yolcuya ulaştıkları bilgisini veren Kownatzki, "Geçen yıla kıyasla yüzde 8'den fazla bir artış kaydettik. 15 yeni rotayı başlattık. 237 farklı rotamız var. 92 destinasyona ve 35 farklı ülkeye uçuyoruz." diye konuştu.

Kownatzki, 15 yeni rotadan 7'sinin Anadolu'dan 8'inin ise Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman gibi Türk rivierasından olduğunu ve bu anlamda dengeli bir karma olduğunu dile getirdi.

Yolcu haklarını gözetmeyi ve korumayı en önemli öncelikleri arasında gördüklerini ifade eden Kownatzki, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Yılın başından bu yana gerçekleştirdiğimiz 10 uçuşun 8'i zamanındaydı. Bununla birlikte, zamanında gerçekleşmeyen uçuşların yüzde 80'i bizden kaynaklı değil, üçüncü taraflardan kaynaklanıyor. Üçüncü taraflar sebepli gecikmeler sonucu oluşan tazminatlar konusunda düzenlemede değişiklik ihtiyacı bulunduğunu düşünüyoruz. Şu anki kurallara göre biz bunları da tazmin etmek durumundayız. Bu konuda bir reform bekliyoruz."

Kownatzki, filoyu genişletmekle kalmayıp destinasyonları, yolcu sayısını da artırdıklarına dikkati çekerek, "Uçakların yüzde 85'le doluluğunu koruduk. 85 uçakla yolcularımızı uçurduk. 77'si kendi uçağımız, geri kalanı da uçak kiralama sözleşmeleri üzerinden gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı. Bodrum, Dalaman, İzmir ve Antalya odaklı uçuşlarla, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin ana pazarları olduğuna işaret eden Kownatzki, şöyle konuştu: "Birleşik Krallık ve İrlanda'da da ciddi büyümeler gösterdik. Bununla da gurur duyuyoruz. İngiltere ve İrlanda pazarı genelde İspanya'ya uçuyordu. Orası pahalılaştıkça Türkiye'nin değerini gördüler. Tekrar tekrar Türkiye'ye gelmeye başladılar. Geleneksel güneş ve deniz seyahatleri var. Yüksek sezondan düşük sezona geçiş ve yaz öncesi dönemde çok büyük bir spor turizmi artışı görüyoruz. Bisiklet, yürüyüş turlarında artış oluyor. Golf alanında geniş kapsamlı çalışmalarımız var." REKLAM İzmir, Antalya ve Ankara'daki üslerine Dalaman'daki yeni üssü de eklediklerini ifade eden Kownatzki, bunu daha da ileriye taşımayı, yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

"2026 yazında 10 yeni uluslararası rota ile karşınıza çıkacağız" 2025-2026 kış sezonunda İzmir-Porto hattını haftada 2 kez olmak üzere 5 Kasım itibarıyla başlatacaklarını aktaran Kownatzki, şunları kaydetti: "Ayrıca İzmir çıkışlı Madrid uçuşlarını haftada 3'e, Barselona uçuşlarını ise haftada 5'e çıkardık. İç hatlarda ise Antalya ve İzmir çıkışlı uçuşlarla Türkiye'nin 21 şehrini birbirine bağlıyoruz. Antalya'dan Elazığ'a uçmaya başladık, Hatay ve Mardin'i de bu kış tekrar uçuş planımıza aldık. 2026 yazında 10 yeni uluslararası rota ile karşınıza çıkacağız. Bu gerçekten büyük başarı. Yeni açılacak 10 dış hat rotası arasında Antalya-Cork, Antalya-East Midlands, Antalya-Memmingen, Izmir-Porto, Izmir-Sofia, Milas Bodrum-Gatwick, Milas Bodrum-Manchester, Edremit-Hannover, Edremit-Münih ve Hatay-Düsseldorf yer alıyor." REKLAM Türkiye'de otel fiyatlarının enflasyona kıyasla kısmen yüksek kaldığını savunan Kownatzki, "Bu konuda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Otel fiyatları maliyet ve enflasyonun ötesinde arttı. Türkiye hala fiyat performans açısından cazip bir destinasyon olsa da bu avantajın korunması ve rekabet gücünün sürdürülebilir biçimde artırılması için tüm sektör paydaşlarının işbirliğiyle hareket etmesi büyük önem taşıyor. SunExpress olarak, Türkiye'nin turizm potansiyeline yürekten inanıyoruz. 2026 yılı gördüğümüz ön rezervasyonlar son derece pozitif." değerlendirmesinde bulundu.

SunExpress Golf Kulübü'nün gurur duydukları bir gelişme olduğunu söyleyen Kownatzki, "2024'de 4500 golfçüyü Birleşik Krallık'tan taşıdık. Bunu yüzde 25 arttırarak 2025'i kapatmayı hedefliyoruz." dedi. "2026'ya gelindiğinde 86 uçağa sahip olacağız" Filonun modernizasyonu için de çalıştıklarını anlatan Kownatzki, "132 adet Boeing uçak siparişi ettik. Bunların 87'si kesin sipariş durumunda. Bunlar 737-8 ve 737-10 modeli uçaklar. Şu an 77 uçağımız var. 2026'ya gelindiğinde 86 uçağa sahip olacağız." bilgilerini verdi. Antalya Havalimanı'nda inşa edilmesi planlanan bir hangar yatırımları bulunduğunu kaydeden Kownatzki, "İnşa etmeyi planladığımız 12 uçak kapasiteli hangar sayesinde, filomuzun teknik bakım ve onarım süreçlerini kendi bünyemizde yürütebileceğiz. Bu tesis, yalnızca SunExpress filosuna değil, bölgede faaliyet gösteren diğer havayolu şirketlerine de hizmet verecek. Antalya, havacılık bakım hizmetleri açısından bölgenin stratejik bakım üssü haline gelecek. Bu projeyi sadece bir altyapı yatırımı olarak değil, aynı zamanda bölgede nitelikli iş gücünün gelişimine katkı sağlayacak önemli bir stratejik adım olarak görüyoruz." diye konuştu.