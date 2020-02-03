Super Bowl nedir? 2020 Super Bowl şampiyon kim oldu? soruları sosyal medyada gündem konusu oldu. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 2020 Super Bowl finali dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanan final maçı heyecanlı çekişmeye sahne oldu. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

SUPER BOWL NEDİR?

Amerikan Futbolu Liginde sezonun şampiyonunu belirleyen tek maçlık bir Amerikan futbolu karşılaşmasıdır. Amerikan Fubolunun doğuşu ve başlangıcı daha eski olsa da Super Bowl final maçı ilk kez 1967 yılında oynandı. Bu yıl 52’nci Super Bowl finali oynanacak. Kaçıncı Super Bowl finali olduğu genellikle Roma rakamlarıyla gösteriliyor. Bu yılki finalin de SuperBowlLII şeklinde yazılması bundan.

2020 SUPER BOWL KİM KAZANDI?

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

EN ÇOK SUPER BOWL KAZANAN TAKIM KİM?

Bugüne kadar en fazla Super Bowl kazanan NFL takımı 6 kupayla Pitssburgh Steelers. Eğer New England Patriots bu yıl da kazanırsa 6’ncı kupasını alacak ve Steelers’ın birinciliğine ortak olacak. New England Patriots, tam 10 kez ile en fazla Super Bowl kupası oynayan takım konumunda. Dallas Cowboys ve San Francisco 49ers takımları da 5’er şampiyonlukla Steelers’ı takip ediyor. Bugüne kadar 8 kez Super Bowl kupası oynayan Denver Broncos takımı ise sadece 3’ünde şampiyon olmayı başararak en fazla Süper Bowl finali kaybeden takım ünvanının sahibi. Miami Dolphins takımı ise 1972 yılında sezon boyunca tek bir maç bile kaybetmeden şampiyon olan tek takım.

NFL Liginde sadece Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars ve Houston Texans, bugüne kadar hiç Super Bowl kupaası oynayamamış dört takım.