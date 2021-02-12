Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan Ç.Rizespor B.B. Erzurumspor maçıyla 25. haftanın perdesi açıldı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 25. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...
SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ
12 ŞUBAT CUMA
Çaykur Rizespor 0-2 BB Erzurumspor
13 ŞUBAT CUMARTESİ
Kayserispor-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
14 ŞUBAT PAZAR
Konyaspor-Denizlispor
Göztepe-Başakşehir FK
Hatayspor-Alanyaspor
Galatasaray-Kasımpaşa
15 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor-Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği-Beşiktaş
SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU (12 ŞUBAT)
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