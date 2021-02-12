Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan Ç.Rizespor B.B. Erzurumspor maçıyla 25. haftanın perdesi açıldı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı merakla araştırılan Süper Lig 25. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü...

SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ

12 ŞUBAT CUMA

Çaykur Rizespor 0-2 BB Erzurumspor

13 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor-MKE Ankaragücü

Trabzonspor-Gaziantep FK

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe

14 ŞUBAT PAZAR

Konyaspor-Denizlispor

Göztepe-Başakşehir FK

Hatayspor-Alanyaspor

Galatasaray-Kasımpaşa

15 ŞUBAT PAZARTESİ

Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

Gençlerbirliği-Beşiktaş

SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU (12 ŞUBAT)