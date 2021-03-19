Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 30. hafta bugün oynanan 2 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 30. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇLARI

19 MART CUMA

16.00 Fatih Karagümrük 3-0 Kayserispor

19.00 Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor

20 MART CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Sivasspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü

21 MART PAZAR

13.30 Konyaspor-Alanyaspor

13.30 Antalyaspor-BB Erzurumspor

16.00 Denizlispor-Başakşehir FK

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU (19 MART)