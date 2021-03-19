Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 30. hafta bugün oynanan 2 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 30. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...
SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇLARI
19 MART CUMA
16.00 Fatih Karagümrük 3-0 Kayserispor
19.00 Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor
20 MART CUMARTESİ
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Sivasspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü
21 MART PAZAR
13.30 Konyaspor-Alanyaspor
13.30 Antalyaspor-BB Erzurumspor
16.00 Denizlispor-Başakşehir FK
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU (19 MART)
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