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Süper Lig 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları (19 Mart) - İşte Süper Lig'de 30. hafta fikstürü

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bugün oynanan 2 maçla başladı. Günün en merak edilen maçında şampiyonluk adaylarından Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek zirve yolunda büyük bir yara aldı. İşte zorlu maçlar sonrası Süper Lig 30. haftanın şu ana kadarki maç sonuçları, güncel puan durumu ve haftanın fikstürü...

Süper Lig 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları (19 Mart) - İşte Süper Lig'de 30. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 30. hafta bugün oynanan 2 maçla başladı. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 30. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın maçları...

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇLARI

19 MART CUMA

16.00 Fatih Karagümrük 3-0 Kayserispor
19.00 Galatasaray 3-4 Çaykur Rizespor

20 MART CUMARTESİ

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Sivasspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü

21 MART PAZAR

13.30 Konyaspor-Alanyaspor
13.30 Antalyaspor-BB Erzurumspor
16.00 Denizlispor-Başakşehir FK
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU (19 MART)

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