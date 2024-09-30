Beşiktaş, Süper Lig 7. Hafta maçında Bellona Kayserispor ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılıyor. Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Peki, Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle ekranı ve muhtemel 11’ler...