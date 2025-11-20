Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!
TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
22 Kasım Cumartesi
14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
17:00 ikas Eyüpspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Ozan Ergün
23 Kasım Pazar
14:30 Göztepe – Kocaelispor: Ali Yılmaz
17:00 Beşiktaş – Samsunspor: Atilla Karaoğlan
17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe: Çağdaş Altay
24 Kasım Pazartesi
