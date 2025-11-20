Habertürk
        Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

        Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasının karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:21
        
        Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

        22 Kasım Cumartesi

        14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

        17:00 ikas Eyüpspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

        20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği: Ozan Ergün

        23 Kasım Pazar

        14:30 Göztepe – Kocaelispor: Ali Yılmaz

        17:00 Beşiktaş – Samsunspor: Atilla Karaoğlan

        17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa: Yiğit Arslan

        20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe: Çağdaş Altay

        24 Kasım Pazartesi

        20:00 Tümosan Konyaspor – Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

        20:00 RAMS Başakşehir – Trabzonspor: Halil Umut Meler

