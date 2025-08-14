Habertürk
        Süper Lig'de 2. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 2. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı yarın oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük start alacak.

        Giriş: 14.08.2025 - 10:07 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:07
        Trendyol Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak olan Galatasaray - Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak.

        Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

        Yarın:

        21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

        16 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

        21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

        21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

        17 Ağustos Pazar:

        19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

        19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

        21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

        18 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

