Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 21'inci haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
23 Ocak Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
24 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Atakaş Hatayspor: Fırat Aydınus
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Ali Şansalan
25 Ocak Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor: Alper Ulusoy
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