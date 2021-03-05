Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılman açıklamaya göre, Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri şöyle:
6 Mart Cumartesi:
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
8 Mart Pazartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus
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