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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de Beşiktaş, Hatayspor ile Mersin'de karşı karşıya gelecek - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de Beşiktaş, Hatayspor ile Mersin'de karşı karşıya gelecek

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:08
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5. sırada yer alan Beşiktaş, yarın saat 20:00'de Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşılaşacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek

        Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

        Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. basamakta bulunuyor.

        BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

        Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak.

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        Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.

        Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın oynayıp oynamayacağına maç günü yapılacak değerlendirmeden sonra karar verilecek.

        BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

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