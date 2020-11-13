Süper Lig'de hükmen mağlubiyet planı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul'da yapılan son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirdi. Nihat Özdemir, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanan Kovid-19 nedeniyle A takım listesindeki oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı. Süper Lig'deki mevcut talimata göre, böyle bir durumda maç erteleniyor.

NTV Spor'un haberine göre Federasyon, Ocak 2021'den ayından sonra ligde 6 haftanın hafta içi oynanacak olması nedeniyle kural değişikliğine gitmek istiyor.

Kulüpler Birliği'nin son toplantısına başkanlık yapan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, öneriyi değerlendireceklerini söyledi. Kulüplerin henüz karar vermediklerini söyleyen Gümüşdağ, virüs testlerine ise standart getirilmesini istedi.

Gümüşdağ "Süper Lig ekipleri olarak Kovid-19 testlerinin aynı laboratuvarda ve federasyonun denetiminde yapılmasını istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm takımların testleri tek bir laboratuvarda gerçekleşiyor. Ligimiz için bu standardı sağlarsak hükmen mağlubiyet konusunu daha detaylı konuşabiliriz" dedi.

Süper Lig'de bu sezon Kovid-19 nedeniyle Atakaş Hatayspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelendi. Türkiye Kupası'nda ise Düzcespor vakalar nedeniyle Pendikspor ile oynayacağı maça çıkamadığı için hükmen yenik sayıldı.