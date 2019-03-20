Yedek Kuvvetlerden önemli katkı

Spor Toto Süper Lig´de 26 hafta geride kaldı. 58 puanlı Medipol Başakşehir´in liderliğinde geçilen haftada Galatasaray şampiyonluk yarışında rakibiyle puan farkını 6´ya indirirken, ligin son 5 sırasındaki ekiplerin tamamı ise haftayı puansız kapadı. Puan cetvelinde 5´inci sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor ile ateş hattında yer alan 16´ncı sıradaki Göztepe´nin arasında yalnızca 10 puanlık fark bulunurken, ekiplerin oyuna sonradan dahil olan oyuncularının verdiği katkının da önemi bir kez daha arttı.





48 FARKLI OYUNCUDAN 58 GOL

Şu ana dek geride kalan 26 haftada 18 ekip toplamda 623 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerin yüzde 9.3´ü ise oyuna sonradan dahil olan oyunculardan geldi. 18 ekipte yapılan oyuncu değişikliklerinin akabinde 48 farklı oyuncu, 58 gol sevinci yaşayabildi. Bu oyuncuların bir kısmı skora direkt olarak etkisiyle takımına puanlar kazandırırken, bazı ekipler de yedek kulübesinin güçlülüğü ile dikkat çekti.





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ ZİRVEDE

Sonradan oyuna giren oyuncularından en fazla gol bulan ekipler Medipol Başakşehir ve Beşiktaş oldu. Medipol Başakşehir´in 41, Beşiktaş ise 51 golü bulunurken, her iki ekipte de bu gollerin 8´i oyuna sonradan dahil olan oyunculardan geldi. Ligin üst basamaklarında yer alan bu iki ekibi ise alt sıralardaki Bursaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor takip etti. Bu 2 ekip de sonradan oyuna giren futbolcularından 5´er gol buldu.





GALATASARAY'IN YEDEK KULÜBESİ SÖNÜK KALDI

Ligdeki 18 ekip de en az bir kez olmak üzere yedek kulübesinden oyuna dahil olan oyuncularından gol buldu. Bu noktada Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray´ın yedek kulübesinden gelerek oyuna dahil oyuncularının yalnızca 2 gol kaydetmesi dikkat çekti. Fenerbahçe ve Trabzonspor´da ise bu rakam 4 gol oldu. Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa ve İstikbal Mobilya Kayserispor ise sadece 1 gol katkısı aldı.





KAGAWA VE EKUBAN DİKKAT ÇEKTİ

Bazı oyuncular ise sonradan oyuna dahil olarak skorer kimliğini gösterdi. En dikkat çekici performanslara imza atan isimler ise Beşiktaş´tan Shinji Kagawa ve Trabzonspor´dan Caleb Ekuban oldu. Her iki oyuncu da 3´er golle takımına katkı verirken, bu gösterdikleri performansın ardından ilk 11´de de forma giymeye başladı. Bu isimler dışında Umut Nayir (Bursaspor), Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Demba Ba (Medipol Başakşehir), Fofana (Atiker Konyaspor), Prejuce Nakoulma (Çaykur Rizespor) ve Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor) de sonradan oyuna girerek 2´şer gol kaydetti.





Takımlar ve sonradan oyuna girerek gol kaydeden futbolcular ise şu şekilde;





Beşiktaş: Shinji Kagawa (2), Clye Larin (1), Ryan Babel (1), Jeremain Lens (1), Oğuzhan Özyakup (1), Mustafa Pektemek (1).





M.Başakşehir: Emmanuel Adebayor (2), Stefano Napoleoni (2), Demba Ba (2), Riad Bajic (1), Eljero Elia (1)





Bursaspor: Umut Nayir (2), Allano Lima (1), Diafra Sakho (1), Ramazan Keskin (1)





T.M.Akhisarspor: Jeremy Bokila (1), Elvis Manu (1), Regattin (1), Bilal Kısa (1), Seleznyov (1)





Trabzonspor: Caleb Ekuban (3), Vahid Amiri (1)





Fenerbahçe: Eljif Elmas (1), Michael Frey (1), Victor Moses (1), Mehmet Ekici (1)





Göztepe: Aplaslan Öztürk (1), Nabil Ghilas (1), Deniz Kadah (1)





Ç. Rizespor: Prejuce Nakoulma (2), Meljnak (1).





E.Y.Malatyaspor: Ömer Şişmanoğlu (1), Eren Tozlu (1), Ahmed Ildız (1)





A.Konyaspor: Fofana (2), Adis Jahovic (1)





Galatasaray: Ryon Donk (1), Eren Derdiyok (1)





A.Alanyaspor: J. Fernandes (2), Sural (1)





MKE Ankaragücü: Kenan Özer (1), İlhan Parlak (1)





BŞB Erzurumspor: İbrahim Akdağ (1), Emrah (1)





Antalyaspor: Mevlüt Erdinç (1)





DG Sivasspor: Kone (1)





Kasımpaşa: Tarkan (1)





Kayserispor: Asamoah Gyan (1)