        Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Giriş: 26.08.2025 - 20:03 Güncelleme: 26.08.2025 - 20:03
        Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
        TFF'nin açıklamasına göre ligin 3. haftasındaki ihlaller nedeniyle 7 kulüp disiplin kuruluna gönderildi.

        Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Galatasaray ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya verildi.

        Kocaelispor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, yeşil-siyahlı kulübün yöneticisi Metin Özkan ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gitti.

        Göztepe ve Zecorner Kayserispor çirkin ve kötü tezahürat, Gaziantep FK talimatlara aykırı hareket, ikas Eyüpspor ise saha olayları nedeniyle disipline sevk edildi.

