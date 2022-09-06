Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapılan silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Murat Aksu, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Talat Papatya, Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş, MHK Başkanı Sabri Çelik, Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş ile kulüp başkanları, teknik direktörleri ve futbolcuları bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. Buluşmada, Türk futbolunun tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik mesajı verildi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "SORUN YOK, ÇARE VAR" SLOGANIYLA HAREKET EDİYORUZ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı konuşmada, kendilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan kulüp başkanları, futbolcular ve teknik direktörlere teşekkür ederek "Perşembe günü meydana gelen vahim olaydan sonra başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere birçok başkanımız telefonla ve mesajla geçmiş olsun dileklerini tarafıma ilettiler. Bugün de başkanlarımızın çoğu, futbolcularımız ve teknik direktörlerimiz bizzat buraya gelerek bize güç kattılar. Her zaman dile getirdiğim gibi; Türk futbolunun paydaşları olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz engel yoktur." dedi. Federasyon olarak ilk günden bu yana çok hızlı bir şekilde "Sorun yok, çare var" parolasıyla hareket ettiklerini kaydeden Büyükekşi, "Futbolumuzun her türlü soruna çare bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada paydaşlarımız son derece önemli. Özellikle bir taraftan kulüplerimiz, bir taraftan hakemlerimiz, gözlemcilerimiz, temsilcilerimiz, kurul üyelerimiz, teknik direktörlerimiz ve taraftarlarımız, biz burada nasıl kol kola girdiysek, her zaman kol kola olursak bizi hiç kimse yıkamaz. Dimdik ayakta dururuz. O yüzden bu birlik ve beraberliğe çok büyük bir önem vermemiz lazım. Ve azimle çalışmamız lazım. Bizi hiçbir şey yıldıramaz inşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Türk futbolunun mevcut sorunlarının bir günde oluşmadığının altını çizen Büyükekşi, "Yıllardan beri oluşan sorunlar var. Birçok sorunu çözdük diğer sorunlar için de çözüm önerilerimiz var. Özellikle fair-play TFF'nin ligler başlamadan önce dile getirdiği en önemli konuydu. 9 kişiden oluşan Fair-Play Kurulumuzu kurduk. Basına da ilan ettik. İçerisinde 3 basın mensubu ve 3 kadın üyesi var. Her ay toplanacak ve ayın en centilmen futbolcusu, teknik direktörü, futbol takımı, başkanı ve taraftarını seçecek. Bunlara sadece manevi değil, maddi olarak da ödülü vereceğiz. Bu ödülü nereden vereceğiz, kulüplere kestiğimiz cezanın bir kısmını tekrar bir şekilde onlara vereceğiz. Amacımız kötüden örnek olmaz, iyiden örnek olur. İyiyi örnek göstereceğiz. Futbol demek, şiddet değil, holiganizm değil. Futbol demek barış demek, kardeşlik demek, dostluk demek. Biliyorsunuz 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü. İnşallah hep beraber, kulüpler, federasyon, başkanlarımız, futbolcularımız, teknik direktörlerimizi, gözlemciler, hakemler buna uygun hareket eder. 100. yıla uygun bir sezon geçiririz. Çünkü yapacağımız her şey aslında ligimizin marka değerini artırmak için. Eğer marka değerini artıramazsak hiçbir şey de başarılı olamayız. Eğer marka değerini artırabilirsek takımlarımız daha güçlü olur, Milli Takımımız daha güçlü olur. Hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise şöyle konuştu: "Kulüpler Birliği Vakfı adına Sayın Başkan'a, yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına ve hatta Türk futboluna geçmiş olsun diyorum. İnşallah arka arkaya yaşanan bu iki olay meczup işidir. Bir daha tekrarlanmayacak bir olaydır. Altından başka bir şey çıkmaz. Ama sadece futbolun paydaşlarını değil, tüm ülkemizi, halkımızı rahatsız eden bir olayla karşı karşıyayız. Emniyet güçlerimizin, İçişleri bakanlığımızın, Adalet bakanlığımızın konuyu en hassas ve ince şekilde ayrıntısına kadar irdeleyip, olayın neden işlendiğini aydınlatacağına şüphemiz yoktur. Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu ziyareti yapmayı talep ettik, rica ettik. Başkanımız da sağ olsun kabul etti. Burada vermek istediğimiz mesaj şu; radikal olaylarla, olağanüstü olaylar ile karşı karşıyayız. Olağanüstü olaylar olağanüstü yaklaşımlar ile çözülebilir. Bu olağanüstü olaylar dışında Türk futbolunda huzur, barış, kardeşlik fair-play olması için çok daha radikal yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu gördük ve aramızda da konuştuk. Doğru adımlar atılmazsa, doğru önlemler alınmazsa, ileriye dönük olarak bu olayların daha sık yaşanmasıyla ilgili riskler olduğunu düşünüyorum. Hepimizin yaşananlardan ders alıp, camiaların bu sıkıntılarla tek başına uğraşmasındansa hepimiz tek vücut, topyekûn bu konuları adreslememiz gerekmektedir. Taraftarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. İleriye dönük olarak daha fazla provokasyona maruz kalabiliriz. Dolayısıyla bilincin artması gerekir. Konuyla ilgili tribünlerde sorumlu, akıllı, tek arzusu kulübünü desteklemek olan taraftarların da bu konularda bilinçlenmesi gerekmektedir. Bizler de buna ön ayak olmalıyız. 5. haftadayız. Birçok problemimiz olmasına rağmen çok da güzel başladık aslında. Umutla başladığımız sezon oldu. Yeni sayfa açtığımız bir dönem oldu. Bunda en önemli neden yeni federasyonumuz olması, yeni federasyonumuzun da başkanıyla ve yönetimiyle beraber, kulüplere, kulüplerin sorunlarına, sektörde yaşananlara bakış açısının kulüplerle paralel olması. Kulüplerin sıkıntıları ve ihtiyaçlarını giderebilmek için de iyi niyetle imkânları doğrultusunda her şeyin yapıldığını görüyoruz. Tabi ki federasyon tek başına sorunları çözemez. Bu federasyon geldiğinde sorunlar yığınla birikmişti. Yıllar içerisinde biriken bu yapısal sorunları, ekonomik sorunları yepyeni federasyonun iki ay içerisinde çözmesinin mümkün olmadığının bilincindeyiz. Ama bizim için niyet önemli. Pek çok konuda kulüplerimiz ve kulüpler birliği vakfı olarak yaptığımız girişimlerde görüyoruz ki sorunlar ya çözülüyor; çözülemeyen sorunların da çözülmesi için gerekenler yapılıyor. Ama ya zaman olarak ya da durum olarak çözülememiş sorunlar olsa da çözülmesi için girişimde bulunulduğunu görüyoruz. Aynen yapısal sorunlar gibi hakem sorunları da bu duruma has sorunlar değil. Ama inanıyoruz, görüyoruz ve sonucunda iyi ki güvenmişiz demek istiyoruz. Bu sorunların giderilmesi için hamleler yapıldığını biliyoruz. Bizlerin de kulüpler olarak yapılan hamleler karşısında söylemlerimize azami miktarda dikkat etmemiz gerektiğimizin farkındayız."

"Esas mesaj, radikal olaylarla karşı karşıya olmamız. Böyle durumlar olağanüstü yaklaşımlar gerektirir. Türk futbolunda barış, fair-play olması için çok daha radikal yaklaşımlara ihtiyacımız olduğunu gördük. Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, sebebi ne olursa olsun bu tür bir saldırı, hepimize yapılmıştır. Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır, kabul edilemez. Korkarım ki doğru adımlar atılmazsa ileriye dönük olarak daha sık yaşanacağıyla ilgili riskler olduğunu düşünüyorum. Bir kulübün bir seyircisinin, maçta yaşandığı gibi bir eylemde bulunmasının koskoca bir camiayı bağlamaması gerektiğini düşünüyoruz. Camiaların bu sıkıntılarla tek başına uğraşmasındansa, hepimiz tek vücut mücadele etmeliyiz. Bununla beraber Galatasaray camiasına da geçmiş olsun diyorum. Sayın Dursun başkanla da konuştuk. İnşallah bunlar meczup olaylarıdır, tesadüfen arka arkaya denk gelmiştir ve bir daha yaşanmaz."

Ziyarete katılan diğer kulüp başkanlarının açıklamaları ise şöyle: Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç: "Menfur saldırının hemen ardından birçok başkanımız o gece buradaydık. Saldırıyı kendi kulübümüze yapılmış olarak görüyoruz. Federasyon hepimizin ortak paydaşı ve ortak değeri." Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "TFF Başkanımız ve yönetim kuruluna geçen hafta yaşanan üzücü olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her kesimden insanı bir araya getiren futbolda bunları konuşmamız çok üzücü. Bu olayın üzerine bir de Galatasaray Adası'ndaki olay yaşandı. Bütün kulüp başkanları olarak hem saha içinde hem de saha dışında yaşanan olaylarına dikkat çekmek için buradayız. İnşallah bir daha bu tarz olaylar tekrar yaşanmaz ve bu tür olaylarda yakalananların çabuk serbest bırakılmasıyla şiddete başvuracak başkaları da cesaretlendirilmez. Hem sosyal medyanın hem de basının bu konularda daha duyarlı olarak, kulüplerimiz ve federasyonumuzun yanında olmaları gerektiğini yinelemek istiyorum."

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak: "Öncelikle Futbol Federasyonu Başkanımıza ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Galatasaray camiasına da geçmiş olsun. Geçen gün oynanan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan nahoş olayın da bir daha hiçbir stadımızda yaşanmamasını arzu ediyoruz. Futbolda şiddette hayır, hayır, hayır." Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Öncelikle geçmiş olsun. Biz bir aileyiz. Dışarıdan sadece tartıştığımız görüntüler yayınlanıyor ve gösteriliyor. Şunu belirtmek istiyorum ki biz bir aileyiz ve birbirimizi çok seviyoruz. Kol kırılır yen içinde kalır ama biz Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz." Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca: "Bugün federasyon başkanımıza geçmiş olsun ziyareti için bir araya geldik. Şiddeti kınadığımızı ve federasyon ile futbolun paydaşları olarak dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için buradayız. Ankara'da Beşiktaş ile oynadığımız maçta yaşanan olaylar için de üzgün olduğumuzu dilek getirmek istiyorum."

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: "Kulüpler Birliği Vakfı olarak federasyonumuza geçmiş olsun ziyaretine geldik. Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan menfur saldırıyı Galatasaray camiası olarak hiç noktasız, virgülsüz kınıyoruz. Bunun birçok sebebi var. Bunun sorumluları hakkında gereken işlemlerin yapılacağından son derece eminiz. Evet bu saldırılar yapılıyor ve bunun birçok sebebi var. Biraz önce yaptığımız toplantıda bunun tespitlerini yaptık. Sosyolojik ve ekonomik sebepleri var ama bunun önünü geçmenin tek yolu herkesin kendi sorumluluğunu almasıdır. Durumdan vazife çıkarmak isteyen oluşumlar olacaktır. Buna fırsat vermemek lazım. Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılan saldırının da bu manada yapıldığını düşünüyorum. Elbette ki bu yaşananların tesadüf olup olmadığı tartışılabilir. İnşallah tesadüftür. Ama bizim bunu sadece tesadüfe bağlayıp sümen altı etmemizin önümüzdeki yıllarda bütün futbol camiasına zarar vereceğini düşünüyorum. Değerli federasyon başkanına ve bütün federasyon çalışanlarına geçmiş olsun diliyorum. Bütün kurumları sorumluluk almaya davet ediyorum. Herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır." HangiKredi Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar: "Bu saldırı sadece TFF'ye yapılmadı, tüm futbol ailesine yapıldı. Futbolda şiddeti kınıyoruz. İnşallah daha güzel ve fair-play dolu günler diliyorum." Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma: "Bu saldırıları futbol ailesinin tüm fertlerine yapılmış olarak görüyoruz. Bu olaylarla karşı hep birlikte duracağımızı da gösterdik. Umarım bir daha bu tür olaylar yaşanmaz."

Bitexen Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet: "Bu şiddet olaylarını Giresunspor olarak şiddetle kınıyoruz. Bugün de gösteriyor ki Türk futbolunda sorun varsa çözüm de burada. Bu bizim birlik ve beraberliğimizi asla bozmuyor. Bu gibi olaylarda bir araya gelebiliyorsak zaten sorunları çözebilecek güç de bizde vardır demektir. Bu sorunları çıkaranlar bugünden itibaren bu birlik ve beraberlikten daha fazla korkacak ve çekinecektir. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Türk futbolunu istediğimiz seviyeye çıkaracağız." İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Futbolun paydaşları olarak hepimizin büyük sorumluluğu var ve bu sorumluluğu almak zorundayız." BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ VE ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA'DAN DOSTLUK MESAJI Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 5. haftasında Ankara'da oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Kulüplerin, Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı ziyaret sonrası Çebi ve Koca, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile birlikte basın mensuplarına konuştu.