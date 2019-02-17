Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçlarının teker teker sonuçlanmasıyla birlikte futbolseverlerin puan durumuna da ilgisi yoğun oluyor. Bu akşamki Kasımpaşa - Galatasaray maçı, liderlik yarışındaki rekabeti belirleyecek önemli karşılaşmalardandı. TFF Spor Toto Süper Lig 22. hafta 17 Şubat Pazar günü maçlarının ardından puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 21 13 6 2 32 11 21 45 2.GALATASARAY A.Ş. 22 12 6 4 45 24 21 42 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 6 5 42 27 15 39 4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 22 9 7 6 34 25 9 34 5.ATİKER KONYASPOR 22 8 10 4 29 23 6 34 6.TRABZONSPOR A.Ş. 22 9 6 7 37 32 5 33 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 8 7 7 32 32 0 31 8.KASIMPAŞA A.Ş. 22 9 2 11 39 41 -2 29 9.ANTALYASPOR A.Ş. 21 8 5 8 22 30 -8 29 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 22 8 4 10 22 26 -4 28 11.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 22 7 7 8 20 28 -8 28 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 5 10 7 27 30 -3 25 13.GÖZTEPE A.Ş. 22 8 1 13 24 29 -5 25 14.BURSASPOR 22 4 12 6 19 23 -4 24 15. FENERBAHÇE A.Ş. 22 5 9 8 23 29 -6 24 16.MKE ANKARAGÜCÜ 22 7 3 12 20 35 -15 24 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22 4 9 9 23 29 -6 21 18.AKHİSARSPOR 22 4 6 12 21 37 -16 18