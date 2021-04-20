Spor Toto Süper Lig 36. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz beşinci hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 36. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 36. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|33
|22
|5
|6
|72
|35
|37
|71
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|27
|69
|3.GALATASARAY A.Ş.
|33
|20
|5
|8
|65
|32
|33
|65
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|34
|16
|11
|7
|41
|32
|9
|59
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|15
|52
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|10
|51
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|33
|14
|8
|11
|54
|41
|13
|50
|8.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|33
|12
|14
|7
|47
|40
|7
|50
|9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|33
|13
|10
|10
|48
|39
|9
|49
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|34
|12
|10
|12
|50
|47
|3
|46
|11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|34
|9
|15
|10
|34
|44
|-10
|42
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|33
|10
|11
|12
|39
|40
|-1
|41
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|33
|9
|12
|12
|39
|51
|-12
|39
|14.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|33
|8
|13
|12
|40
|45
|-5
|37
|15.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|-12
|37
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|-13
|37
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|33
|8
|10
|15
|24
|41
|-17
|34
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|-17
|33
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|34
|7
|10
|17
|35
|58
|-23
|31
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|8
|7
|18
|32
|58
|-26
|31
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|33
|6
|8
|19
|31
|58
|-27
|26
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|20.04.202116:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|20.04.202116:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20.04.202116:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|20.04.202119:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|20.04.202119:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|21.04.202116:00
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|21.04.202116:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|21.04.202119:00
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|22.04.202116:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|22.04.202119:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Haftayı bay geçen takım
FENERBAHÇE A.Ş.
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