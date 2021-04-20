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Süper Lig puan durumu 20 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 36. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 36. hafta oynanacak maçlar öncesi sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış maçı Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak. Derbi maçında ise Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 36. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

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SPOR TOTO SÜPER LİG 36. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.33225672353771
2.FENERBAHÇE A.Ş.34216761342769
3.GALATASARAY A.Ş.33205865323365
4.TRABZONSPOR A.Ş.34161174132959
5.AYTEMİZ ALANYASPOR341571252371552
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.331312849391051
7.ATAKAŞ HATAYSPOR331481154411350
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR33121474740750
9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.331310104839949
10.GÖZTEPE A.Ş.341210125047346
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR34915103444-1042
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR331011123940-141
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.33912123951-1239
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR33813124045-537
15.MKE ANKARAGÜCÜ33107164153-1237
16.KASIMPAŞA A.Ş.34910153750-1337
17.HES KABLO KAYSERİSPOR33810152441-1734
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK3389163653-1733
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR34710173558-2331
20.GENÇLERBİRLİĞİ3387183258-2631
21.YUKATEL DENİZLİSPOR3368193158-2726

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 36. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

20.04.202116:00HES KABLO KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

20.04.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

20.04.202116:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

20.04.202119:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

20.04.202119:00ATAKAŞ HATAYSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

21.04.202116:00BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-HELENEX YENİ MALATYASPOR

21.04.202116:00MKE ANKARAGÜCÜ-YUKATEL DENİZLİSPOR

21.04.202119:00GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

22.04.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

22.04.202119:00KASIMPAŞA A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Haftayı bay geçen takım
FENERBAHÇE A.Ş.

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