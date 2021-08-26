Süper Lig’in 3. haftasında yarın, 28 Ağustos Cumartesi ve 29 Ağustos Pazar günleri oynanacak olan müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi. TFF’den yapılan açıklamada Süper Lig 3. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:
Yarın:
20.30 Antalyaspor- Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor - Konyaspor: Alper Ulusoy
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Sarper Barış Saka
19.15 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
TFF 1. LİG
Yarın:
20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: Ömer Faruk Turtay
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Bursaspor-Eyüpspor: Emre Kargın
21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Oğuzhan Aksu
29 Ağustos Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın
19.15 Gençlerbirliği-Manisa: Oğuzhan Çakır
21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu
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