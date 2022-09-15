Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da heyecan, bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Milli Piyango Online sitesinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...