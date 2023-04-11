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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları 11 Nisan 2023! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
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11 Nisan 2023 Süper Loto sonuçları! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

Haftanın ilk Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım başladı. Haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da açıklanıyor. İşte 11 Nisan 2023 Salı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları 11 Nisan 2023! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da belli olacak. İşte, 11 Nisan 2023 Salı Süper Loto sonuçları.

11 NİSAN 2023 SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da kazandıran numaralar saat 21.30'da belli olacak. Şanslı numalara belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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