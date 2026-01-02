Habertürk
Habertürk
        Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ocak Perşembe Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 1 Ocak Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklanıyor. İşte 1 Ocak Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 00:28 Güncelleme: 02.01.2026 - 00:28
        Süper Loto sonuçları açıklandı!
        Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 1 Ocak Perşembe Süper Loto sonuçları...

        1 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        Aybeniz'i boğarak öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        Mersin'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u (24) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hasan Fırtına (30), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Top'un annesi Leyla Topal, alkış tutarak, "Adalet yerini buldu" dedi.

