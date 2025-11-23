Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı 23 Kasım 2025? Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

        23 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın son çekilişi ile başladı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklanıyor. İşte 23 Kasım 2025 Pazar Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 17:53 Güncelleme: 23.11.2025 - 17:53
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        Süper Loto çekilişinde geri sayım sürüyor. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapıldı. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 23 Kasım 2025 Süper Loto sonuçları...

        23 KASIM 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

