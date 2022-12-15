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Süper Loto sonuçlarında geri sayım! 15 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

Süper Loto sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Aralık Süper Loto çekilişi için şansını deneyen binlerce kişi, 21:30'da noter tarafından canlı yayında açıklanacak sonuçları beklemeye başladı. İşte 15 Aralık Perşembe Süper Loto çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçlarında geri sayım! 15 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren

Süper Loto çekiliş sonuçlarında geri sayım sürüyor. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 15 Aralık 2022 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

15 ARALIK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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