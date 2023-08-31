Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Türkiye Süper Mavi Ay nasıl gözlemlendi, neden bu adla anılıyor?

        Süper Mavi Ay nasıl gözlemlendi, neden bu adla anılıyor?

        Tüm dünyada gökyüzü meraklıları, 30 Ağustos günü karanlığın çökmeye başlaması 14 yıldır ilk kez yaşanan bir fenomene tanıklık etti.

        Giriş: 31.08.2023 - 09:39 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Mavi Ay nasıl gözlemlendi, neden bu adla anılıyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tüm dünyada gökyüzü meraklıları, 30 Ağustos günü karanlığın çökmeye başlaması 14 yıldır ilk kez yaşanan bir güzelliğe tanıklık etti.

        Süper Mavi Ay, kuzey yarım kürede yaza denk gelmesi nedeniyle açık gökyüzünde büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı.

        Süper Mavi Ay son kez 2009’da görünmüştü.

        Mavi, Ay'a renginden dolayı verilen bir isim değil. Peki neden bu ismi alıyor?

        Mavi Ay her iki ya da üç yılda bir, aynı ay içinde iki kez dolunay evresi oluştuğunda gözlemlenebiliyor.

        Normalde bir yıl boyunca Ay 12 kez dolunay evresine giriyor. Yani ayda bir kez dolunay gözleniyor. Bunların her birinin Çilek Ay, Hasat Dolunayı ya da Solucan Ay gibi özel isimleri var.

        Ancak Mavi Ay bunlardan biraz daha farklı.

        Ay'ın evreleri her 29,5 günde bir tekrar ediyor. Evrelerin yıl boyunca 12 kez tekrarlanması 354 gün sürüyor. Bir yılın 365 ya da 366 gün sürmesi nedeniyle yılın 13'üncü dolunayı normal isimlendirmelere uymuyor. Bu nedenle Mavi Ay olarak adlandırılıyor.

        Mavi ay aynı zamanda bir süper ay olarak gerçekleşiyor. Çünkü Dünya’nın uydusu, kendi yörüngesinde yeryüzüne en yakın noktada oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        İstanbul'da yaşandı! Dali maskeli soygun!
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Dünyadan Süper Mavi Ay manzaraları
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması